محافظ القاهرة يتفقد أول دفعة لمشروع صكوك الإطعام لعام 2022
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كتب- محمد نصار:
تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أول دفعة لمشروع لحوم صكوك الإطعام لعام 2022 بالعاصمة والتي توزعها مديرية أوقاف القاهرة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.
يأتي ذلك ضمن مشروع الإطعام الذي تنفذه وزارة الأوقاف ويستهدف الأسر الأولى بالرعاية على مستوى محافظات الجمهورية.
وتضم الدفعة الأولى 3 أطنان من اللحوم وسيتم توزيعها على 3 آلاف أسرة على مستوى أحياء العاصمة بصفة شهرية.
ومشروع صكوك الإطعام أحد أعمال وزارة الأوقاف في مشروعات خدمة المجتمع ويساهم في توفير الحماية المجتمعية للأسر الأولى بالرعاية ويتم بالتعاون بين جهات الدولة المعنية.
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