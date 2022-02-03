الطقس غدا.. أمطار رعدية مصحوبة بحبات البرد على هذه المناطق

02:22 م الخميس 03 فبراير 2022
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كتب- مينا غالي:

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الجمعة، طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على كافة الانحاء، يصل للصقيع على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، والثلوج على كاترين.

كما يشهد طقس الغد، بحسب الأرصاد، نشاطا للرياح على كافة الأنحاء، مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا مصحوبة بحبات البرد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على شمال الصعيد.

وعن حالة البحر، ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البحر المتوسط سيكون مضطربًا جدًا غربا وارتفاع الموج يتراوح بين 3: 5 أمتار، بينما البحر الأحمر ستكون حالته بين معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من 2: 2.5 متر.

وينشر مصراوي بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على كافة أنحاء الجمهورية كالتالي:

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الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس البرد أمطار

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