حدث ليلا| موعد نتيجة الفصل الدراسي الأول.. وخفض سعر فحوصات وتحاليل الـ"PCR"

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

ننشر النص الكامل لمشروع قانون الإيجار القديم قبل التصويت عليه في البرلمان

حصل مصراوي على النص الكامل لمشروع قانون، بشأن إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية في غير غرض السكنى في ضوء تداعيات فيروس كورونا المستجد، الذي وافقت عليه لجنة الإسكان بمجلس النواب والمقرر مناقشته في الجلسة العامة يوم الأحد المقبل.

للتفاصيل.. اضغط هنا

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2022/2/2/2168823

سفير مصر بالكاميرون ينهي خطة تأمين الجمهور المصري ويطالبهم بالتشجيع الرياضي

قال السفير مدحت المليجي، سفير مصر بالكاميرون، إنه جرى الاتفاق على التفاصيل الكاملة لتأمين الجمهور المصري القادم إلى العاصمة ياوندي لتشجيع منتخب مصر أمام نظيره الكاميروني في نصف نهائي أمم أفريقيا.

للتفاصيل.. اضغط هنا

https://www.masrawy.com/news/news-videos/details/2022/2/2/2168853

125 جنيهًا للتذكرة.. مصدر بـ "السكة الحديد": تشغيل قطارات الدرجة الثالثة المكيفة قريبًا

قال مصدر مسئول بهيئة السكة الحديد، إنه تم التشغيل التجريبي للقطار الروسي درجة ثالثة مكيفة، بخط الوجه القبلي.

للتفاصيل.. اضغط هنا

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2022/2/2/2168854

الصحة: فحوصات وتحاليل الـ"PCR" متاحة وجاهزة للجميع وبأسعار مناسبة

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل قرار الحكومة بتخفيض سعر تحليل بي سي آر إلى 650 جنيها للمصريين، و750 للأجانب، و تحليل "رابيد تيست" بمبلغ 175 جنيها بدلا من 300 جنيه.

للتفاصيل.. اضغط هنا

https://www.masrawy.com/news/news-videos/details/2022/2/2/2168869

نتيجة الفصل الدراسي الأول.. إعلان النتائج في هذا الموعد وبهذه الطريقة

أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن موعد إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل بجميع المراحل الإبتدائية والإعدادية والثانوية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

https://www.masrawy.com/news/education-schooleducation/details/2022/2/2/2168873

10 شروط للتقديم والحجز في شقق "جنة وسكن مصر ودار مصر"

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن فتح باب الحجز، ابتداء من 15 فبراير الجاري، لوحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين متوسطي الدخل، "سكن مصر ودار مصر وجنة"، ضمن مبادرات البنك المركزي المصري المتنوعة للتمويل العقاري، التي وجه بها رئيس الجمهورية، بفائدة 3% متناقصة و8% متناقصة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2022/2/2/2168874

بايدن: نشر قوات إضافية في أوروبا يتماشى مع ما أكدته لبوتين

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن للصحفيين إن اعتزام الولايات المتحدة نشر قوات إضافية في شرق أوروبا "يتسق تماما مع أخطرت به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في البداية، "طالما استمر في التصرف بعدوانية، سنتأكد من قدرتنا على طمأنة حلفائنا في حلف شمال الأطلسي (ناتو) وشرق أوروبا أننا موجودون".

للتفاصيل.. اضغط هنا

https://www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/2022/2/2/2168883