التعليم تحدد مواد امتحانات الثانوية العامة

كتب - أسامة علي:

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواد امتحان طلاب الثانوية العامة 2022، التي يؤدي فيها الامتحانات.

وقالت الوزارة، أنه يؤدى الطلاب المتقدمين لامتحان الثانوية العامة 2022، الامتحان فى المواد العامة والتخصصية التى تضاف إلى المجموع والمواد العامة التى لا تضاف إلى المجموع وجميعها مواد نجاح ورسوب على النحو التالى:

ـ المواد العامة التى تضاف إلى المجموع وتدرس لجميع الطلاب وتشمل" اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى واللغة الأجنبية الثانية".

ـ المواد العامة التى لا تضاف إلى المجموع وتدرس لجميع الطلاب وتتضمن" التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء".

ـ المواد التخصصية التى تضاف إلى المجموع لطلاب الشعبة الأدبية وهى" التاريخ والجغرافيا وعلم النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق.

ـ المواد التخصصية التى تضاف إلى المجموع لطلاب الشعبة العلمية" علوم" الفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا والعلوم البيئية.

ـ المواد التخصصية التى تضاف إلى المجموع لطلاب الشعبة العلمية" الرياضيات" الفيزياء والكيمياء والرياضيات البحتة والرياضيات التطبيقية".

وشددت الوزارة على أنه بالنسبة للغة الأجنبية يؤدى الطلاب الامتحان فى اللغة الأجنبية التالية" الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية" كلغة أولى، ويؤدى الطلاب الامتحان فى إحدى اللغات التالية كلغة ثانية وتتضمن " الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية أو الأسبانية أو الإيطالية أو الصينية، وإذا كانت اللغة اللغة الأجنبية الأولى للطالب هى اللغة الإنجليزية يتعين على الطالب أداء الامتحان فى اللغة الأجنبية الثانية فى لغة من بين اللغات الأتية" الفرنسية أو الألمانية أو الأسبانية أو الإيطالية أو الصينية، كما يؤدى الطالب الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الثانية باللغة التى أدى فيها الامتحان فى الصفين الأول والثانى الثانوى ولا يجوز تغييرها مطلقا.