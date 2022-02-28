نقابة المهندسين تعلن نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات النقابات الفرعية

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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين مساء اليوم الاثنين 28 فبراير 2022 نتيجة المرحلة الأولي من انتخابات النقابة والتي أجريت يوم الجمعة 25 فبراير الجاري، وشملت انتخاب رؤساء النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس الشُّعب الهندسية، ممن مضى على انتخابهم أربع سنوات

أعلن مهندس هانى محمد محمود رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات النقابة أسماء الفائزين في انتخابات هذه المرحلة بعدما تسلم من اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة برئاسة المستشار عزت أبو زيد سلام – رئيس هيئة النيابة الإدارية ، والذي حضر نيابة عنه المستشار محمد عبدالكريم - محاضر فرز أصوات المهندسين المشاركين في الانتخابات.

وأكد المستشار محمد عبدالكريم أن انتخابات نقابة المهندسين تمت بنزاهة مطلقة وكانت خالية من أية عيوب ، ومعبرة عن إرادة المهندسين، قائلا: "الحمد لله الذي وفقنا لحسن الإشراف ومتابعة المرحلة الأولى من العملية الانتخابية لنقابة المهندسين لنشارك في إرساء قواعد الديمقراطية في جميع المجالات على مستوى الجمهورية ".

ومن جانبه أكد المهندس هاني محمود – رئيس اللجنة العليا لانتخابات النقابة ، أن جميع إجراءات انتخابات المهندسين تمت وفقا للقانون ، وتحت إشراف قضائي كامل في جميع اللجان الانتخابية البالغ عددها 317 لجنة على مستوى الجمهورية.

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