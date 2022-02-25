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استمرار انخفاض الحرارة.. الأرصاد: 4 ظواهر جوية مسيطرة على كافة الأنحاء اليوم الجمعة

11:37 ص الجمعة 25 فبراير 2022
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كتب – أسامة علي:

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

وقالت غانم، لمصراوي، إن هناك استمرار في حالة عدم الاستقرار للأحوال الجوية، حتى نهاية اليوم، مشيرة إلى أن شهدت بعض المناطق من شمال البلاد والسواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، سقوط أمطار متفاوتة الشدة، مع تواجد سقوط أمطار على بعض المناطق من مدن القناة وسيناء

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، أن هناك تجدد فرص سقوط الأمطار على مدار اليوم بشكل متقطع ومتفاوت على بعض مناطق متفرقة.

ولفتت إلى أن أبرز الظواهر الجوية، المسيطرة خلال اليوم، هي استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليكون الطقس مائل للبرودة نهارا، وشديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، مع نشاط للرياح ، لتكون سرعة الرياح 30: 50 كم / ساعة، مما يزيد الإحساس بالبرودة، إضافة إلى اضطراب في الملاحة البحرية، لتصل ارتفاع الأمواج على البحر الأحمر إلى 4 متر، كما أن البحر المتوسط غير مؤهل لعمليات الصيد.​

الطقس انخفاض الحرارة الأرصاد الجوية الأحوال الجوية

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