الهدهد خطيبًا.. التليفزيون ينقل شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر

كتب - محمود مصطفى:

ينقل التليفزيون والإذاعة المصرية على الهواء مباشرة، شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يلقي خطبة الجمعة، الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق، ويتلو القرآن الشيخ محمدي بحيري.

وأعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة اليوم هو "الإسراء والمعراج وفرضية الصلاة"، ونشرت نص الخطبة عبر موقعها الإلكتروني وصفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، مشددة على الأئمة بضرورة الالتزام بنص الخطبة أو مضمونها على أقل تقدير وعدم تجاوز وقت الخطبتين الأولى والثانية 10 دقائق، مراعاة للظروف الراهنة.



ونشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكترونى ترجمة خطبة الجمعة بعنوان "الإسراء والمعراج وفرضية الصلاة" إلى 19 لغة أجنبية، بالإضافة إلى لغة الإشارة، ضمن خطتها لنشر خطب الجمعة مترجمة، حيث أكدت الوزارة أن ذلك يأتى فى إطار واجبنا التوعوى والدعوى تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته، وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف، وفى ضوء إيماننا بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمى بين الناس جميعًا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها.



وكانت وزارة الأوقاف، قررت نشر خطبة الجمعة بعدة لغات أسبوعيًّا، بحيث يتم نشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية (بالصوت والصورة) من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمكتب الإعلامي بوزارة الأوقاف أسبوعيًّا.



وفى سياق متصل أعلنت وزارة الأوقاف، عبر الصفحة الرسمية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، إحياء ذكرى معجزة الإسراء والمعراج، يوم الأحد المقبل عقب صلاة العشاء، من مسجد السيدة نفيسة.