أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

قرار رسمي.. استمرار منع ظهور حسام حداد على أي وسيلة إعلامية داخل مصر

02:42 م الخميس 24 فبراير 2022
قرار رسمي.. استمرار منع ظهور حسام حداد على أي وسيلة إعلامية داخل مصر

الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب


كتب- مينا غالي:

أصدر طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، قرارا حمل رقم 8 يقضي باستمرار منع ظهور حسام حداد مقدم برنامج (صباح الخير يا مصر) على شاشة القناة الأولى بالتلفزيون المصري.

وبحسب القرار، فقد خضع حسام حداد للتحقيق في مقر النقابة وأقر بما هو منسوب إليه من مخالفات وعليه فقد تم استمرار منعه من الظهور عن ممارسة النشاط الإعلامي على أي وسيلة إعلامية داخل جمهورية مصر العربية.

وبين القرار أن حداد خالف ميثاق الشرف الإعلامي "باب المبادئ العامة فقرة 4" والتي تنص على تأكيد دور الإعلامي في حماية الوحدة الوطنية والتماسك القومي.

كما خالف باب الواجبات فقرة رقم (9) والتي تنص على الامتناع عن بث ما يغذي ثقافة العنف والكراهية.

وقد خالف حسام حداد أيضا مدونة السلوك المهني (البند العاشر) والذي ينص على الامتناع عن إثارة الكراهية والتمييز والتحريض بكل أنواعة بين أطياف الشعب وفئاته.

كانت نقابة الإعلاميين قررت منذ أيام وقف المذيع حسام حداد عن العمل وإحالته للتحقيق، مع منعه من الظهور على أي وسيلة إعلامية داخل مصر.

طارق سعدة حسام حداد نقابة الإعلاميين صباح الخير يا مصر

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1892

إصابات اليوم

32

وفيات اليوم

2140

متعافون اليوم

475341

إجمالي الإصابات

23889

إجمالي الوفيات

406107

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل |طبول الحرب بدأت بين روسيا وأوكرانيا.. ماذا حدث؟ (تغطية خاصة)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا