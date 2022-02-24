قرار رسمي.. استمرار منع ظهور حسام حداد على أي وسيلة إعلامية داخل مصر



كتب- مينا غالي:

أصدر طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، قرارا حمل رقم 8 يقضي باستمرار منع ظهور حسام حداد مقدم برنامج (صباح الخير يا مصر) على شاشة القناة الأولى بالتلفزيون المصري.

وبحسب القرار، فقد خضع حسام حداد للتحقيق في مقر النقابة وأقر بما هو منسوب إليه من مخالفات وعليه فقد تم استمرار منعه من الظهور عن ممارسة النشاط الإعلامي على أي وسيلة إعلامية داخل جمهورية مصر العربية.

وبين القرار أن حداد خالف ميثاق الشرف الإعلامي "باب المبادئ العامة فقرة 4" والتي تنص على تأكيد دور الإعلامي في حماية الوحدة الوطنية والتماسك القومي.

كما خالف باب الواجبات فقرة رقم (9) والتي تنص على الامتناع عن بث ما يغذي ثقافة العنف والكراهية.

وقد خالف حسام حداد أيضا مدونة السلوك المهني (البند العاشر) والذي ينص على الامتناع عن إثارة الكراهية والتمييز والتحريض بكل أنواعة بين أطياف الشعب وفئاته.

كانت نقابة الإعلاميين قررت منذ أيام وقف المذيع حسام حداد عن العمل وإحالته للتحقيق، مع منعه من الظهور على أي وسيلة إعلامية داخل مصر.