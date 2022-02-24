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كورونا في 24 ساعة| تقرير الحالة الوبائية في مصر.. و6 أعراض لأوميكرون

06:50 ص الخميس 24 فبراير 2022
كورونا في 24 ساعة| تقرير الحالة الوبائية في مصر.. و6 أعراض لأوميكرون

متحور أوميكرون

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 2140 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 406107 حتى اليوم.

ويرصد مصراوي، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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