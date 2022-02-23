الطقس السيئ.. تحذيرات ونصائح للمواطنين للتعامل مع حالة عدم الاستقرار

كتب يوسف عفيفي:

وجهت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عدة نصائح إلى المواطنين بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد حاليا على كافة أنحاء الجمهورية.

ونصحت منار في تصريح لمصراوي، المواطنين بضرورة الاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية خلال فترتي الليل والنهار، خصوصا في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

وتابعت: "لا تنخدعوا بالطقس الدافئ أو حالات الاستقرار في الأحوال الجوية لأننا ما زلنا نعيش فترة تقلبات جوية بين حالات الاستقرار وعدم الاستقرار بين الانخفاض والارتفاع في درجات الحرارة، حتى انتهاء فصل الشتاء".

ونصحت المسافرين على الطرق، ضرورة القيادة بهدوء تام واتباع كافة تعليمات المرور، وعلى قاطني المناطق الساحلية، الابتعاد تماما عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء وألواح الإعلانات المعدنية والمباني المتهالكة، خصوصا مع سقوط الأمطار والشوائب العالقة أو الشبورة المائية.

ونصحت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين أيضًا، بضرورة متابعة النشرات الجوية قبل الخروج من البيت مباشرة لمعرفة الظواهر الجوية المختلفة للتعامل معها بشكل سليم.

ونصحت أصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية والجيوب الأنفية والحساسية الصدرية، عند الخروج، ضرورة ارتداء الكمامة والنظارة الشمسية، مع الحذر من هذه الأتربة والرمال المثارة، كما يفضل تأجيل الخروج لحين الانتهاء من توقف الأتربة والرمال المثارة خلال فترة النهار يومي الأربعاء والخميس.

وتشهد البلاد بداية من مساء اليوم الأربعاء، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، لتتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع 6 كيلو من سطح الأرض وسطح البحر المتوسط.

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