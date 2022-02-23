الطقس السيئ.. الأرصاد تكشف المحافظات الأكثر تأثرًا بحالة عدم الاستقرار

كتب يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، المحافظات والمناطق المهددة والمعرضة لموجة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي بدأت مساء اليوم الأربعاء.

وقالت منار لمصراوي، إن البلاد تشهد الآن حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بسبب امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع 6 كيلو من سطح الأرض وسطح البحر المتوسط.

وأوضحت أن أكثر المحافظات المعرضة لهذه الظاهرة وسقوط أمطار، تتمثل في المحافظات الساحلية بسبب تأثرها أكثر بالمنخفض الجوي، وشمال البلاد، والسواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، وقد تمتد أمطار خفيفة إلى القاهرة الكبرى مع نشاط رياح مثير للرمال والأتربة.

وأشارت إلى أن هذه الحالة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد ومحافظات الوجه البحري، وقد تكون رعدية أحيانا، وتمتد إلى القاهرة الكبرى، مع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأضافت منار، أن هذه الحالة، تؤدي إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 5-6 درجات، مع نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة على أغلب مناطق الجمهورية والأماكن المكشوفة والطرق الصحراوية، خصوصا غداً الخميس ويوم الجمعة.

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