الأزمة "الروسية الأوكرانية".. مدبولي يكشف خطة الحكومة لتوفير القمح

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الحكومة لديها حلول لتوفير القمح في حالة تأزم الموقف بين روسيا وأوكرانيا، عبر تنويع مصادر توريده من عدد من الدول، وهو ما يتم بالفعل.

وأضاف مدبولي خلال الاجتماع الذي عقده، مساء الأربعاء، لمناقشة التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية على مصر، أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، ونطاق تداعياتها على الصعيد العالمي، سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية.

وأشار إلى أن مثل هذه الأحداث يكون لها تأثير واضح على أسعار عدد من السلع الأساسية على مستوى العالم، وفي هذا السياق، فإننا منذ بدء الأزمة عكفنا على دراسة مدى تأثيرها المحتمل على عدد من السلع وعلى رأسها القمح.

وعرض وزير التموين، مستويات أسعار السلع المختلفة عالميا، وخطط الوزارة لتوفير مخزون استراتيجي من هذه السلع.

وفي سياق متصل، تم خلال الاجتماع مناقشة موقف جميع السلع التي يتم استيرادها من روسيا وأوكرانيا.

حضر الاجتماع، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والسفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، ومسئولي الجهات المعنية.​

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