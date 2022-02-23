مستشار الرئيس لـ"حياة كريمة " ومحافظ البحيرة يستعرضان مشروعات المحافظة

كتب- نشأت علي:

شاركت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومنسق حياة كريمة بمحافظة البحيرة، في الاجتماع الموسع الذي عقد اليوم الأربعاء برئاسة الفريق محمد حجازي، مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة "حياة كريمة"، واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة؛ لاستعراض ومناقشة الموقف التنفيذي لمبادرة "حياة كريمة" على أرض البحيرة والوقوف على أي معوقات أو عقبات للعمل على تذليلها.

واستعرض مستشار رئيس الجمهورية المشروعات المنفذة بكل قطاع ونسب التنفيذ وموقف مشروع سكن كريم، وأكد أهمية المتابعة الدورية والمستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة وتذليل كل العقبات، مشددًا على الانتهاء من معظم الأعمال في موعد أقصاه أول أبريل المقبل؛ خصوصاً مشروعات الشباب والرياضة والمجمعات الزراعية، والالتزام بنهو باقي الأعمال والمشروعات وفقاً للبرنامج الزمني المحدد قبل ٦/٣٠ المقبل.

وقدم مستشار رئيس الجمهورية الشكر إلى منسقي مؤسسة حياة كريمة من خريجي البرنامج الرئاسي على المجهود الذي يبذلونه وعلى صدقهم في رصد ومتابعة المشروعات.

وأشار محافظ البحيرة إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" بالقرى المستهدفة في مختلف القطاعات لتحسين الظروف المعيشية من خلال خطة عمل متكاملة للدولة لتوفير حياة كريمة لهم بكل الجوانب وتقديم كل الخدمات، مؤكدًا أنه تتم المتابعة الدورية والمستمرة لكل المشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة.

وشكرت النائبة رشا كليب، منسق مؤسسة حياة كريمة، مستشار رئيس الجمهورية، على دعمه الشباب وتوجيهاته من أجل تحقيق أقصى استفادة ممكنة لأهالينا بقرى الريف المصري، مشيدةً بدور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية.