وزير الإسكان يعلن موعد ​تسليم شقق سكن مصر بالقاهرة الجديدة

كتب-محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، يقوم حاليا بتسليم دفعة من وحدات مشروع " سكن مصـر" بمنطقة غرب الجامعات بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك لمسلسل رقم (1،2) المرحلة الأولى ومسلسل رقم 1 للمراحل المطروحة بعد المرحلة الأولى.

وأضاف المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أن العملاء الفائزين بالوحدات يقومون بالتوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر بعباس العقاد، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بخطاب البنك إلى مكتب خدمة المواطنين بمقر جهاز القاهرة الجديدة بمركز المدينة، لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

وأوضح المهندس أمين غنيم، أنه تم البدء فى تسليم وحدات العمارة رقم 126، يوم الأحد الماضى 20/2/2022، ووحدات العمارة 127، يوم الإثنين الماضى 21/2/2022، ووحدات العمارة 128، أمس الثلاثاء 22/2/2022، بينما سيتم اليوم الأربعاء 23/2/2022، تسليم وحدات العمارة 129، وتسليم وحدات العمارة 130، غدا الخميس 24/2/2022، ووحدات العمارة 131، يوم الأحد المقبل 27/2/2022.