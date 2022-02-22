غلق مركزين للدروس الخصوصية ببولاق الدكرور (صور)
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كتب- محمد عبدالناصر:
نفذت محافظة الجيزة من خلال حي بولاق الدكرور اليوم قرار غلق لعدد ٢ سنتر للدروس الخصوصية بشارع ناهيا، وتم التحفظ على المضبوطات وإيداعها مخازن الإشغالات.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بمتابعة من عبدالله نور رئيس حي بولاق.
تأتي الحملة في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف حملات ضبط مراكز الدروس الخصوصية لما لها من أضرار على العملية التعليمية.
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