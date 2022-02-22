بالصور.. توافد المئات على معبد أبوسمبل لمشاهدة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني

كتب- مصراوي:

توافد منذ قليل، المئات من السائحين والزائرين وأهالي مدينة أبوسمبل لحضور ظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني، بقدس الأقداس داخل معبده الكبير بأبوسمبل.

يأتي هذا في الوقت الذي تستعد فيه الفرق الفنية المشاركة في مهرجان أسوان للثقافة والفنون لبدء الاحتفال الفني السنوي بتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني.

وتتجه أنظار العالم إلى مدينة أبوسمبل السياحية جنوب مصر، لمتابعة واحدة من أندر الظواهر الفلكية في العالم وهي ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني، وتتكرر مرتين كل عام فقط 22 فبراير و22 أكتوبر، وتبدأ في الحدوث مع شروق شمس يوم الثلاثاء 22 فبراير في تمام الساعة السادسة و20 دقيقة صباحا وتستمر الظاهرة لنحو 20 دقيقة فقط.

وتتسلل أشعة الشمس داخل ممر المعبد بطول 60 مترا وصولا إلى حجرة قدس الأقداس، وفي قدس الأقداس يجلس الملك رمسيس الثاني بجوار 3 تماثيل أخرى لمعبودين لدى القدماء المصريين، ويرجع علماء الآثار سببها هو الإعلان عن بدء موسم الزراعة في أكتوبر والحصاد في فبراير.

يذكر أن مهرجان أسوان للثقافة والفنون، تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة وأقيم في الفترة من 15 وحتى 22 فبراير الجاري ونُظمت فعالياته في 13 موقعا بقرى ومراكز محافظة أسوان وحضره أكثر من 15 ألف مشاهد من أبناء المحافظة وضيوف مصر من الأجانب.

وأقيمت الدورة بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة صبري سعيد، والبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة عادل عبده، وهيئة تنشيط السياحة برئاسة عمرو القاضي، بإشراف من الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، رئيس المهرجان، وشارك به 18 فرقة من 8 دول عربية وأجنبية هي "فلسطين، والسودان، وزيمبابوى، وسيريلانكا، وبنجلاديش، والمكسيك، وبولندا، واليونان" إلى جانب الفرق المصرية وهي "أسوان، سوهاج، المنيا، بورسعيد، العريش، الشرقية، الحرية بالإسكندرية، مطروح" للفنون الشعبية، وفرقتي "توشكى، وشلاتين" التلقائيتين، بالإضافة إلى المشاركة الاولى لفرقتي رضا للفنون الشعبية والفرقة القومية للفنون الشعبية التابعتين للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.​