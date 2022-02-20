عمرو أديب: أنا من المؤمنين المقتنعين بالمعراج.. "لكن ليه التحقيق أو القبض أو التكفير"

11:16 م الأحد 20 فبراير 2022
عمرو أديب: أنا من المؤمنين المقتنعين بالمعراج.. "لكن ليه التحقيق أو القبض أو التكفير"

الإعلامي عمرو أديب

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كتب- أسامة علي:

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه من المؤمنين والمعتقدين والمقتنعين بالمعراج.

وأضاف أديب عبر برنامجه الحكاية عبر قناة "إم بي سي مصر": "أنا مؤمن بالمعراج لأن الإسراء مفيهوش خلاف، وأن من المقتنعين ووجداني وعقيدتي وتديني أن المعراج مذكور في سورة النجم".

وواصل أديب: "أنا من النوع المتبع، يعني بشوف العلماء اللي مقتنع بيهم بيقولوا أي وبتبعهم، ولست مبتدع ولا مبتكر، ومقتنع متبع لمولانا المفتي علي جمعة والشيخ الشعراوي".

وتابع: "أنا متبع وقلبي مرتاح ومؤمن جدًا بما حدث في المعراج والتكليف بالصلاوات الخميس، وعندي قناعة قوية بذلك وزي زي ملايين المسلمين، ولكن اللي مش فاهمه في الفترة الأخيرة، مطالبات بالقبض أو التحقيق أو الوقف أو القتل أو السحل أو التكفير لأي حد قال رأيه، والكلام مش بس في الدين دا حتى في الرياضة".

عمرو أديب قناة إم بي سي مصر معجزة الإسراء والمعراج

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