بيان عاجل في البرلمان بسبب أثار الطقس السيء في المدن والقرى

كتب- نشأت علي:

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه لرئيس مجلس الوزرء ووزيري التنمية المحلية والإسكان، بشأن تسبب موجة الطقس السيئ في أزمات كثيرة بالمدن والقرى، مطالبًا بضرورة تكثيف إجراءات مواجهة أي آثار سلبية لهذه الموجة.

وقال "محسب"، إن موجة الطقس السيئ الأخيرة تسببت في أزمات كثيرة بالمدن والقرى بسبب عدم قدرة الصرف على التعامل مع كمية الأمطار، وبما أن هيئة الأرصاد الجوية أكدت تعرض مصر لموجة من الطقس السيئ غير المستقر، على مدار الأسبوع، فيجب تكثيف الاستعدادات لمواجهة أي آثار سلبية لهذه الموجة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه رغم أن الموجة هذه المرة ليست شديدة إلا أنها تسببت في غرق بعض الشوارع وتعطيل حركة السير نسبيًا في المدن والقرى، بما يؤكد ضرورة العمل على الاستعداد لمواجهة الامطار، وكذلك العمل على رفع أثار الأمطار وشفط المياه وأي تراكمات ناتجة أثناء وعقب فترة الأمطار، خاصة وأن نسبة الأمطار تزداد على مدار السنوات الماضية، بشكل أكثر من المعتاد.