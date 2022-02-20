"حقوق إنسان النواب" تطالب بتدريب الموظفين على حسن التعامل مع المواطن

كتب- نشأت علي:

طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بضرورة التدريب المتواصل للموظفين على حسن التعامل مع المواطن، مشيرًا إلى أن تعامل بعض الموظفين مع المواطن لايرتقي للمستوى المطلوب.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، لمتابعة دورات وبرامج تدريب العاملين بالجهاز الإداري بالدولة وتثقيفهم في مجال حقوق الإنسان، طبقًا للمحور الرابع من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

كما أكد أبو العلا، أهمية تركيب كاميرات مراقبة في الأماكن والمصالح الحكومية التي تشهد احتكاك بين الموظفين والجمهور بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن ذلك يعد في إطار الشفافية والحوكمة في الإدارة.

وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان، إلى ضرورة حل مشكلات حملة الماجستير والدكتوراه، والعمل على الاستفادة منهم بأجهزة الدولة، وعدم التعامل معهم بنفس الضوابط والقواعد الحالية في العمل، نظرًا لأنهم تحملوا صعاب كثيرة.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، ان هناك عدد من الجهات تعاني من العجز في العاملين، مثل مندوبي الضرائب والمعلمين والأمن في المدارس ومندوبي الصيانات، مشددًا على ضرورة سد احتياجات تلك الجهات من العمالة.