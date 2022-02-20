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برلماني يوجه رسالة تحذيرية: أين الجهات الدينية والتنفيذية مما يفعله إبراهيم عيسى؟!

02:54 م الأحد 20 فبراير 2022
برلماني يوجه رسالة تحذيرية: أين الجهات الدينية والتنفيذية مما يفعله إبراهيم عيسى؟!

إبراهيم عيسى

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كتب- مصراوي:

وجه النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، رسالة تحذيرية إلى الصحفي والإعلامي إبراهيم عيسى، مؤكدًا أن هناك حالة من الغضب إزاء تصريحاته وبرنامجه.

وقال الحسيني، في بيان له اليوم الأحد، إن إبراهيم عيسى كفاية عليه كده، ويجب محاسبته بكل الوسائل، متسائلًا: أين الجهات الدينية والتنفيذية وغيرها مما يفعله إبراهيم عيسى؟!

وأضاف النائب أن "إبراهيم عيسى يثير حالة من القلق في الشارع، وباقول له: يا عم إبرهيم إحنا مش فاضيين لك، ولازم نشوف قرار سريع ضده".

يأتي ذلك بعد حديث الكاتب إبراهيم عيسى، عن حادثة الإسراء والمعراج، خلال برنامجه على قناة القاهرة والناس، والتي قال عنها إنها وهمية.

إبراهيم عيسى محمد الحسيني مجلس النواب الإسراء والمعراج

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