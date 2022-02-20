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امتداد مرتفع جوي.. الأرصاد تعلن طقس 72 ساعة مقبلة

10:59 ص الأحد 20 فبراير 2022
امتداد مرتفع جوي.. الأرصاد تعلن طقس 72 ساعة مقبلة

الطقس

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كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد بداية من اليوم الأحد ولمدة 3 أيام أجواء شتوية مستقرة على كافة أنحاء الجمهورية من عدم موجة التقلبات التي بدأت الجمعة الماضية، حيث شهدت العديد من المناطق أمطار متفاوتة الشدة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأضافت غانم، في تصريحات خاصة لمصراوي: بداية من اليوم نبدأ بالتأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما يعمل على استقرار الأحوال الجوية، حيث ترتفع درجات الحرارة 4 درجات عن أمس السبت لتسجل 19 درجة على القاهرة، وترتفع بشكل تدريجي على أغلب الأماكن حتى الثلاثاء المقبل.

وتابعت: "الظاهرة الجوية التي ستتواجد معنا خلال الأيام الحالي هي الشبورة المائية، والتي دائما ما تتواجد خلال استقرار الأحوال الجوية، وظهرت على الطرق السريعة والزراعية والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية، ولكنها تلاشت مع سطوع أشعة الشمس".

وأكدت أن اليوم الطقس يكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وفي ساعات الليل يكون شديد البرودة على كافة مناطق الجمهورية".

وكانت العديد من محافظات الدلتا والصعيد وسيناء حتى العاصمة القاهرة شهدت أمطار متفاوتة الشدة وصلت إلى حد الغزارة وتساقط لحبات البرد خلال اليومين الماضيين على إثر حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية والتى استمرت يومي الجمعة والسبت الماضيين.

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