بعد انخفاضه 5 جنيهات خلال الفترة الماضية.. كم يبلغ سعر طبق البيض اليوم؟

كتب - محمد سامي:

حققت أسعار البيض ثباتا في بورصة التداول بالمحطات الكبرى وذلك لليوم السادس على التوالي.

وسجل سعر طبق البيض الأبيض في جميع البورصات الرئيسية 50 جنيها، ويباع للجمهور بأسعار تترواح من 52 إلى 55 جنيها، وسجل طبق البيض الأحمر 51 جنيها، يباع للجمهور بأسعار تترواح من 53 حتى 58 جنيها، وتراوحت أسعار البيض البلدي من 55 إلى 57 جنيها.

يذكر أن أسعار البيض قد شهدت انخفاضا بلغ 5 جنيهات خلال الفترة الماضية عقب استمرار ارتفاعها خلال شهر يناير الماضي.