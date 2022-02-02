عاوز ألف شخص.. محيي إسماعيل ينسحب من ندوة بمعرض الكتاب لعدم وجود جمهور

مصراوي

غادر الفنان محيي إسماعيل، ندوة "200 عام ميلاد ديستوفسكي"، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، مساء الأربعاء، معترضا على عدم وجود جمهور كاف، وانتقد عدم وجود دعاية كافية للندوة.

وفوجئ بعض ممن حضروا الندوة، بالفنان محيي إسماعيل يرفض الصعود للمنصة قائلا:"لن أحضر إلا إذا تعدى عدد الجمهور 1000 شخص"، ثم ترك الندوة وغادر القاعة، مشيرا إلى أن مقاعد القاعة قليلة، ومع ذلك لم يحضر إلا حوالي ٥ أشخاص، ثم استكملت الندوة فعالياتها.

حدثت الواقعة في قاعة ضيف الشرف، لندوة بعنوان "٢٠٠ عام على ميلاد دستويفسكي"، نظمها المركز الثقافي الروسي، بحضور شيخ المترجمين الدكتور أنور ابراهيم والناقد الدكتور عزيز علي، واادكتور مراد جاتين رئيس المراكز الثقافية الروسية في مصر وأدارها شريف جاد، ومحمد نصر الجبالي.

يذكر أن فعاليات الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تستمر خلال الفترة من 26 يناير ، وحتى 7 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، 51 دولة من 6 قارات، واختارت إدارة المعرض "اليونان" لتكون الدولة ضيف الشرف، والكاتب الراحل يحيى حقّي شخصية المعرض، والكاتب عبدالتّواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.

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