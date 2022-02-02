رئيسة القومي للمرأة تستلم جائزة "أصدقاء المهاجرين"من منظمة الهجرة الدولية

كتبت - نور العمروسي:

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة السيد لوران دي بويك رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية في مصر والذي قام بتسليم الدكتورة مايا مرسي جائزة "أصدقاء المهاجرين" التي تصدرها منظمة الهجرة الدولية وذلك امتنانًا من المنظمة لدور الدكتورة مايا مرسي والمجلس القومي للمرأة في تمكين المرأة المصرية والنهوض بدورها في المجتمع وفي جميع المجالات، بالإضافة إلى دورها في العمل على توعية السيدات بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج بمخاطر الهجرة غير الشرعية وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة".

وفي مستهل حديثها أشادت الدكتورة مايا مرسي بالمبادرة التى أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "مراكب النجاة" معربة عن سعادتها بالتعاون مع السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة و شؤون المصريين بالخارج صاحبة فكرة توعية السيدات بمخاطر الهجرة غير الشرعية من خلال حملات طرق الأبواب في المحافظات التى تواجه مشكلة الهجرة غير الشرعية و ضمن المبادرة الرئاسية مشيدة بكافه الجهود التى تقوم بها السفيرة نبيلة مكرم في ضوء هذا الملف الهام والحيوي لافتة إلى أن توعية السيدات هامة جدا لمواجهة المشكلة وأن المستقبل الأفضل ينتظر شباب مصر داخلها في ظل المشروعات العديدة التى تنفذها الدولة المصرية حاليًّا.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الجائزة ليست للمجلس فقط ولكنها لمصر مشيرا أنه لم يكن ليتحقق اي نجاح بدون التعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية في كافة المجالات معربه عن سعادتها بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية

وتوجه السيد لوران دي بويك رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية في مصر بالشكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية صاحب القلب الإنساني الكبير لاهتمامه وطرح قضية الهجرة غير الشرعية بشكل خاص واسم "مراكب النجاة" داعيًّا إلى عرض المجهودات التي تبذلها مصر ودور المرأة المصرية في هذه الملف في المحافل الدولية وداخل هيئات الأمم المتحدة للتعريف بها.​​