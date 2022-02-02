كورونا.. الصحة تكشف نسبة حالات الوفاة بين المصابين بكورونا "غير الملقحين"

08:45 م الأربعاء 02 فبراير 2022
كورونا.. الصحة تكشف نسبة حالات الوفاة بين المصابين بكورونا "غير الملقحين"

حسام عبد الغفار

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أ ش أ

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه لا يوجد أى تقارير تشير إلى أن لقاحات كورونا غير فاعلة ضد فيروس كورونا، مشيرا إلى أن معدل انتشار متحور كورونا أوميكرون أضعف بنسبة 3%.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار ـ خلال اتصال هاتفي مع قناة "صدي البلد" الفضائية لبرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفي مساء اليوم الأربعاء، إن اللقاحات تعطى الجسم مناعة، لذلك ننصح المواطنين بالحصول عليها، موضحا أن 93 % من مصابي كورونا الذين يدخلون المستشفيات لم يحصلوا على اللقاح، كما أن حالات الوفاة بسبب كورونا بلغت 99% لـ غير الملقحين أيضا.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة أن الحكومة أعطت للمواطنين 63 مليون جرعة من لقاح كورونا، علما أن هناك 43% من الفئات المستهدفة حصلت على اللقاح، ونسعى للوصول لـ 70 % فى النصف الثانى من هذا العام.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار إلى أن قرارات الحكومة شملت تخفيض سعر تحليل PCR إلى 650 جنيها للمصريين، و750 للأجانب، وتحليل رابيد 175 جنيها بدلا من 300 جنيه، وذلك للتخفيف على المواطنين.

وأكمل المتحدث باسم وزارة الصحة أنه منذ بداية جائحة كورونا قامت "الحكومة" بتخصيص المستشفيات التى تكون للعزل، وهناك رفع وخفض لعدد المستشفيات حسب عدد الإصابات، مضيفا أن عدد المستشفيات المخصصة للعزل بلغت الآن 15 مستشفى مخصصة للعزل تابعة لوزارة الصحة، و16 مستشفى جامعى، وفى بعض الأوقات كانت وصلت إلى 37 مستشفى.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار أنه مع بداية الموجة الرابعة لكورونا هناك زيادة فى الأعداد، ولكن لا يوجد نسبة كبيرة تدخل المستشفيات، شارحا أن الفترة الأخيرة نجد أن أعداد الإصابات تزيد بشكل يومي وهناك تزايد فى معدلات دخول المستشفيات، وتم تحديد 4 مستشفيات كانت مخصصة من قبل للعزل مرة آخري للعزل.

وتابع، أن الوزارة تتوقع انحسار الموجة الرابعة لكورونا خلال أسبوعين أو ثلاثة بالكثير، معلنا أن الإصابات سيكون بها ثبات وبعد ذلك سيكون هناك انخفاض فى الإصابات ولفت إلى أن ما يقوله مجرد توقعات، ولكن لا يوجد شىء بشكل علمى دقيق.​

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