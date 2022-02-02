لمواجهة الطقس السيئ.. أكاديمية مصر للطيران تتعاقد على تطوير أجهزة تدريب الطيارين

08:50 م الأربعاء 02 فبراير 2022
لمواجهة الطقس السيئ.. أكاديمية مصر للطيران تتعاقد على تطوير أجهزة تدريب الطيارين

أكاديمية مصر للطيران للتدريب

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كتب- محمد عبيد:

تعاقدت أكاديمية مصر للطيران للتدريب، مع شركة L3HARRIS، المصنعة لجهاز الطيران التمثيلي الإيرباص A330، وذلك لتعديل تقنيات الجهاز لتلبية متطلبات الـAdverse weather، ليتوافق مع أحدث تشريعات الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران، وذلك فى إطار خطة الشركة القابضة لمصر للطيران برئاسة الطيار عمرو أبوالعينين لتحديث السلامة الجوية، وتطبيق أحدث النظم التدريبية في العالم.

وقالت الشركة إن التعديل يأتي مواكبا لصدور تشريعات دولية جديدة، تلزم بتدريب أطقم قيادة الطائرات على مستوى العالم على الاستجابة الفورية أثناء الطيران لعوامل الطقس السيئ "Adverse Weather"، وما ينتج عنه من تداعيات تتطلب تدريبات دقيقة ومتقدمة، لمواجهة ذلك أثناء الطيران وهو ما يعد تأكيدًا على ريادة أكاديمية مصر للطيران للتدريب بين المراكز العالمية المتخصصة، حيث تسعى الأكاديمية باستمرار لمواكبة أحدث التشريعات الدولية وتطوير وتعديل أجهزة التدريب والبرامج التدريبية، ودمج التقنيات الحديثة في منظومة الأجهزة التدريبية بالأكاديمية، بما يمكنها من تقديم خدماتها التدريبية على أعلى مستوى من التقنية والجودة.

أكاديمية مصر للطيران الطقس تطوير أجهزة تدريب الطيارين الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران

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