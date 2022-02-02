شعراوي وعصام شرف وجمال مبارك يشاركون في عزاء عبدالسلام المحجوب بمسجد الشرطة​ - صور

تصوير: هاني رجب

شارك الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وجمال مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في عزاء اللواء عبدالسلام المحجوب وزير التنمية الأسبق بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، الأربعاء.

ووصل إلى مقر العزاء، المهندس خالد عبدالعزيز وزير الرياضة السابق، والداعية عمرو خالد، والمهندس علاء فهمي وياسر القاضي وزيرا الاتصالات السابقين

وحضر عدد من السياسيين والشخصيات العامة وكان أول الحاضرين أحمد الوكيل والدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية الأسبق.

يذكر أن حفيد اللواء محمد عبدالسلام المحجوب، أعلن وفاة جده مساء الإثنين.

واللواء المحجوب وزير أسبق لوزارة التنمية المحلية، وشغل قبلها منصب نائب رئيس المخابرات العامة ثم محافظًا للإسماعيلية والإسكندرية، وهو من مواليد 1935، حاصل على بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية العام 1955.