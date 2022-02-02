بدلًا من 6 ملايين.. مصيلحي لمصراوي: نحتاج لتقليل مستحقي الخبز لأقل من مليون

04:20 م الأربعاء 02 فبراير 2022
بدلًا من 6 ملايين.. مصيلحي لمصراوي: نحتاج لتقليل مستحقي الخبز لأقل من مليون

الدكتور علي المصيلحي

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كتب- محمد عمارة:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك ما يزيد على 6 ملايين مواطن يصرفون الخبز فقط؛ يتنوعون بين مَن تم حرمانهم من صرف السلع التموينية أو مَن تمت إضافتهم عام 2012.

وأكد المصيلحي، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الأربعاء، أننا في حاجة إلى أن يكون الرقم الذي يصرف خبزاً فقط أقل من مليون؛ لتخفيف الدعم وتوجيهه إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أنه لا نية للإعلان عن محددات جديدة للدعم، وأن الهدف النهائي للدولة من ملف هيكلة منظومة الدعم هو حماية الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أنه يتم التعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية؛ من أجل أن تكون لدينا خريطة كاملة مدققة لكي يصل الدعم إلى مَن يستحقه، كما أننا نسعى لأن تكون لدينا منظومة متكاملة تعبر عن احتياجات المواطنين، ولذا فاللجنة المُشكلة لدراسة إعادة هيكلة الدعم لحماية كل مَن يحتاج إلى حماية، تواصل عملها في تدقيق بيانات مستحقي الدعم.

وعقد رئيس الوزراء اجتماعًا منذ أيام يستهدف استعراض الخطوات التي تم اتخاذها نحو تحديث وتدقيق البيانات المتعلقة بملف هيكلة منظومة الدعم، مجددًا التشديد على أن الدولة تستهدف التأكد بالفعل من وصول الدعم الذي تتحمله الموازنة العامة للدولة إلى مستحقيه، واستبعاد الفئات غير المستحقة من خلال قاعدة بيانات، بما يؤدي إلى حوكمة المنظومة بالكامل.

علي المصيلحي وزير التموين السلع التموينية صرف الخبز منظومة الدعم الموازنة العامة للدولة

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