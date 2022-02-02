قرار حكومي بشأن كازينو المانش بمدينة رأس البر

01:37 م الأربعاء 02 فبراير 2022
قرار حكومي بشأن كازينو المانش بمدينة رأس البر

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

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كتب- محمد سامي:

اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماع اليوم، نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة دمياط التصرف بالتأجير لأرض ومنشآت كازينو المانش بمدينة رأس البر، والمقام على مساحة أرض من أملاك المحافظة تبلغ 391.79 م2.

وترأس الدكتور مصطفي مدبولي اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة واستعراض عدد من الملفات و استهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هذا الأسبوع حفل بالعديد من الفعاليات المهمة، وفي مقدمتها مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع الرئيس "ماكي سال"، رئيس جمهورية السنغال، والتي تناولت نقاطا عديدة في مجال تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما التعاون الاقتصادي، فضلاً عن تعظيم الدعم الفني، وبناء قدرات الكوادر الوطنية في السنغال، إلى جانب العمل على زيادة معدلات التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، والتأكيد على أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من تدشين مجلس رجال الأعمال المصري السنغالي، فضلا عن أهمية تضافر الجهود القارية من أجل ضمان نفاذ جميع الدول الأفريقية للقاحات المضادة لفيروس كورونا.​

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