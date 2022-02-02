ضبط راكب وزوجته معهما 1200 علبة دواء قادمين من الأردن بمطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، تهريب 1200 علبة من الادوية غالية الثمن، أخافها راكب وزوجته معهما وحاولا خداع رجال الجمارك بتبديل حقائب تمت عليها الإجراءات الجمركية بأخرى مليئة بالأدوية، وإيهام رجال الجمارك أنه تم سداد الرسوم، وتم اكتشاف الخدعة واتخاذ الإجراءات القانونية معهما.

أنهى راكب إجراءاته وتوجه لخزينة الجمرك لسداد المستحق عليه من ضرائب ورسوم، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الركاب بالصالة الحمراء، تاركا حقائبه على عربة داخل الصالة، وتلاحظ لكل من رمضان داخلي مأمور الجمرك ووليد صبري مدير الحركة المشرف على الصالة، دخول إحدى الراكبات الصالة بعربة عليها حقائب نفس الشكل والحجم والشبه، وتم إنهاء الإجراءات الجمركية عليها وقامت بتبديل الوضع انتظارا لخروج الراكب بحقائبها على أن يترك ما تم تفتيشه وسداد الرسوم عليهم وهي ملابس زيادة عن المسموح.

وعرض مدير الحركة الأمر على أسامة دياب مدير ادارة الجمرك، والذي قام بمناظرة جواز سفر كل من الراكب والراكبة، واللذان كانا قادمين على الطائرة الأردنية القادمة من عمان، وتبين أنهما زوجان وقاما بنزع "الليبل" الخاص بالحقائب، وتم تكليف أحمد عبد الرشيد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة التي حاولت تبديلهما لكي يخرج بهم زوجها ما أسفر عن وجود كميات كبيرة من الأدوية غالية الثمن، وتم تكليف كل من جورج صفوت ومحمود القرش مأمورا الجمرك بتفتيش الراكب ذاتيا، وبسمة عبد الحميد مأمور الجمرك بتفتيش الراكبة ذاتيا، ما اسفر عن وجود "ليبل" الحقائب المنزوع في جيوبهم لتضليل رجال الجمارك، تم تشكيل لجنة تحت إشراف تامر عادل رئيس القسم لجرد المضبوطات التي بلغت ١٢٠٠ عبوة (ألف ومائتان) من الأدوية غالية الثمن.

أمر أسامة دياب بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب والراكبة، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.