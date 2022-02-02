​عمرة رجب.. تفاصيل تخصيص ساعة ذكية للمعتمر أثناء أداء المناسك

04:00 ص الأربعاء 02 فبراير 2022
​عمرة رجب.. تفاصيل تخصيص ساعة ذكية للمعتمر أثناء أداء المناسك

عمرة _أرشيفية

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كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، عددًا من الإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لعام 1443 هجرية، قبل أيام من انطلاق أولى رحلات العمرة مطلع شهر فبراير المقبل.

ومن المقرر، تنفيذ رحلات العمرة لأشهر (رجب وشعبان ورمضان) من العام الهجري الجاري، في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تسهم في الحفاظ على صحة المواطنين.

وشملت الضوابط تخصيص ساعة ذكية لكل معتمر تتضمن كافة تفاصيل برنامج العمرة الخاص بكل معتمر ومنها:

- (تاريخ السفر والعودة - فندق الإقامة بمكة والمدينة - سعر البرنامج- التسلسل الزمني للبرنامج - مواعيد التحركات - عدد أيام الإقامة المتبقية بالبرنامج).

- بيانات المعتمر الطبية، وحالته الصحية أثناء الرحلة (درجة الحرارة - حالة النبض - نتيجة إجراء مسحات تحليل فيروس كورونا (PCR).

- نظام الاستغاثة الإلكتروني بالنجدة (SOS)

- العقد المبرم بين الشركة السياحية والمعتمر بشأن برنامج العمرة.

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