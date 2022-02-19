وزير الطيران: الطيار المصري اعتاد على التعامل مع المواقف الصعبة

كتب- محمد عبيد:

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أشاد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، بكفاءة وأداء الطيار وليد مراد قائد طائرة مصر للطيران من طراز بوينج 787 - 9 " دريملاينر في رحلتها رقم 777 أمس إلى مطار هيثرو بلندن، والذي تمكن من الهبوط بالطائرة بنجاح في ظل تعرض بريطانيا لعاصفة شديدة وسوء أحوال جوية على إثرها ألغت العديد من شركات الطيران رحلاتها إلى مطارات بريطانيا ومنها مطار هيثرو.

وأكد الوزير في بيان، له اليوم السبت، كفاءة جميع الطيارين المصريين في الشركة الوطنية مصر للطيران وشركات الطيران المصرية الخاصة، والمشهود بها عالميًا ومايتمتعون به من كفاءة ومهنية عالية، حيث اعتاد الطيار المصري على التعامل مع مثل هذه المواقف الصعبة لحصولهم على أعلى مستوى من التدريب.