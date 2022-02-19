طقس الأحد | شديدة البرودة ليلًا وأمطار جديدة في هذه المناطق

كتب- أسامة علي:

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس غدا الأحد، معتدل على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال فترات النهار، شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء، مع تكوّن الثلوج على كاترين.

وأكدت الأرصاد، أن هناك تكون للشبورة المائية على أغلب الأنحاء في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت الأرصاد إلى أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، ونشاط رياح على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد القاهرة وعدد من محافظات الجمهورية وذلك على النحو التالي:

درجات الحرارة:

القاهرة: العظمى 19 - الصغرى 10

الإسكندرية: العظمى 19 - الصغرى 10

الزقازيق: العظمى 19 - العظمى 10

كاترين: العظمى 11 - الصغرى صفر

سوهاج: العظمى 19 - الصغرى 08

أسوان: العظمى 21 - الصغرى 10

حلايب : العظمى 20 - الصغرى 12

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