العالم على وشك أزمة غذاء.. تساؤل برلماني بشأن استعدادات الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار السلع

كتب- نشأت علي:

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين، بشأن استعدادات وزارة التموين لمواجهة الأزمة العالمية في نقص الغذاء وارتفاع أسعار اللحوم والقمح وتبعات ذلك على مصر.

وقال محسب، في بيان له اليوم السبت، إن أسعار المواد الغذائية العالمية ارتفعت إلى مستويات قياسية، مع اضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة وسوء الأحوال الجوية ونقص العمالة، بالإضافة إلى الخلافات الدولية على الساحة، بما ينذر باقتراب العالم من أزمة غذاء.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أكدت أن أسعار المواد الغذائية وصلت في فبراير إلى أعلى مستوى لها منذ أبريل 2011، وأن العالم يتجه نحو أزمة عالمية، مؤكدًا: يجب أن تحتاط الدولة من هذه الأزمة، بتوفير السلع الرئيسية وزيادة المخزون الاستراتيجي منها.

وأكمل محسب أن أسعار الحاصلات الزراعية والأغذية عرضة للارتفاع عالميًّا، في ظل بعض التوترات والتهديد بالحرب، وهذا الأمر سوف يكون له تأثير على الدول المستوردة للقمح في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنها مصر.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مصر معرضة إلى التأثر من أية أزمة عالمية؛ خصوصاً أنها تستورد مجموعة من السلع الغذائية الاستراتيحية؛ في مقدمتها اللحوم والحبوب، خصوصًا القمح والذرة والشعير وفول الصويا، بالإضافة إلى زيت الطعام، بما يدعو إلى التعامل بحكمة في هذه الأزمة بالاحتياط مبكرًا منها.

​