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رئيس جهاز القاهرة الجديدة يستمع لشكاوى ومقترحات ممثلي سكان التجمع الأول

02:22 م السبت 19 فبراير 2022
رئيس جهاز القاهرة الجديدة يستمع لشكاوى ومقترحات ممثلي سكان التجمع الأول

خلال اللقاء

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كتب- محمد عبدالناصر:

التقى المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بممثلي سكان التجمع الأول بمناطق (حي الياسمين - البنفسج - إسكان الشباب) لبحث مقترحاتهم والشكاوى الخاصة بهم، بحضور المهندسة مروة حسين، نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة للتجمع الأول، والمهندس خالد رجب، نائب رئيس الجهاز والمشرف على قطاع المرافق ومديري القطاعات ورؤساء الأحياء.

وخلال اللقاء تم مناقشة الموضوعات التي تهم كل حي ومنها ظاهرة عربات بيع الأسماك المنتشرة في المدينة، وبعض المناطق التي ظهرت بها مشكلات في بالوعات الأمطار، والفيلات التي تم تحويلها إلى أماكن إدارية وتجارية، ومشكلة البوابين واستخدامهم للمسطحات الخضراء، وغير ذلك.

ووجه رئيس جهاز القاهرة الجديدة بحل كافة المشكلات في أقرب وقت، والمتابعة الدورية لعدم عودة الظواهر السلبية مرة أخرى، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماعات دورية لجميع قاطني المدينة على مدار الفترة القادمة لمعرفة ما يواجه السكان من مشكلات والعمل على حلها فى أقرب وقت ممكن للنهوض بالمدينة.

وفي ختام اللقاء أكد مسئولو جهاز القاهرة الجديدة على أن مكاتبهم مفتوحة للجميع وعلى استعداد لسماع أي شكاوى والسعي على حلها في حدود الإمكانات المتاحة للجهاز.​

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