"مصراوي" يرصد أمطار الأخدود العلوي على القاهرة في 20 صورة

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- أسامة عبدالنبي وأحمد جمعة:

تتعرض مصر اعتبارا من أمس الجمعة لظاهرة الأخدود العلوي، والمتوقع بحسب هيئة الأرصاد أن تستمر حتى مساء اليوم السبت والساعات الأولى من صباح الغد، وتؤدي إلى حالة من التقلبات الجوية.

ورصدت عدسة مصراوي عبر 20 صورة تأثيرات حالة التقلبات الجوية اليوم على القاهرة الكبرى، والتي نتج عنها سقوط حبات برد وأمطار متفاوتة الشدة.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن السحب الرعدية الممطرة ما زالت تؤثر على شرق البلاد؛ يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانا.

وأضافت الهيئة أن السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة تتكاثر على مناطق من شمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وتستمر فرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة القاهرة الكبرى.