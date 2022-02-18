رئيس القابضة للكيماويات يستعرض أمام وفد من البرلمان جهود تطوير "كيما للأسمدة"

كتب- نشأت علي:

قال عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن الجهود المبذولة من الدولة تجاه مصنع كيما للأسمدة، هدفها أن يكون هناك مصنع متكامل يساهم بقوة في الاقتصاد القومي، متابعًا أنه في سبيل تحقيق ذلك تم إنشاء المصنع الجديد بأحدث التكنولوجيا في العالم، وتم وضع خطة لتطوير المصنع القديم ليتوافق مع أحدث التقنيات العالمية.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم أثناء زيارة وفد من أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، لمصنع كيما ضمن الجولة الميدانية التي يقوم بها الوفد لمحافظة أسوان لمتابعة ملف الزراعة والري بالمحافظة.

وأضاف مصطفى، أن مشروع كيما مشروع كفاح وقصة كبيرة كُتب لها النجاح وتحولها للربحية في النصف الأول من العام المالي الحالي، وأن ما حققه مشروع مصانع كيما للأسمدة بأسوان ساهم بشكل كبير في تعزيز فكرة تطوير بقية مصانع الأسمدة الحكومية ولا سيما أن صناعة الأسمدة من أهم موارد النقد الأجنبي حيث تعد من أعلى الفئات في الصادرات.

وأضاف مصطفى، أن مشروع كيما 2 يضع مصر في مصاف الدول الأكثر تصديرًا للأسمدة في المنطقة، حيث ينتج 1220 طنًا من الأمونيا و1570 طن يوريا يوميًا، ويساهم في توفير 150 ميجاوات في الساعة للشبكة القومية، متابعًا: "الأمونيا الخضراء التي يتحدث عنها العالم كله عنها الآن نحن كنا رواد في إنتاجها في الستينيات من القرن الماضي ولأسباب الطاقة توقف الإنتاج ولكن يتم عمل مفاوضات في الوقت الحالي لإعادة إنتاج الأمونيا الخضراء".

وكان رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أكد خلال كلمته بالزيارة، أن هناك تنسيق برلماني مع الحكومة، لإعداد دراسات بشأن تحرير سعر الأسمدة، ودراسة الوقت المناسب لتطبيقه بعدما يحدث توازن في الأسعار عالميًا.