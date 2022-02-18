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تعرف على موعد ومكان عزاء الكاتب الصحفي الراحل جلال دويدار

07:01 م الجمعة 18 فبراير 2022
تعرف على موعد ومكان عزاء الكاتب الصحفي الراحل جلال دويدار

الكاتب الصحفي الراحل جلال دويدار

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كتب- مينا غالي:

أعلن الكاتب الصحفي محمد يحيى، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إقامة عزاء الكاتب الصحفي الراحل جلال دويدار رئيس تحرير صحيفة الأخبار الأسبق، يوم الأحد المقبل 20 فبراير في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وتوفى دويدار، رئيس تحرير صحيفة الأخبار الأسبق، اليوم الجمعة عن عمر ناهز الـ86 عامًا.

وولد دويدار في 22 أبريل 1936 بقرية سمنود، وحصل على الثانوية العامة عام 1953، كما حصل على ليسانس الآداب من جامعة القاهرة عام 1959.

تدرج في المناصب داخل مؤسسة أخبار اليوم حتى وصل لمنصب رئيس تحرير جريدة الأخبار، وتم اختياره أمينا عاما للمجلس الأعلى للصحافة.

وتولى منصب عضو لجنة حماية حقوق المستخدمين في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منذ ديسمبر 2019، كما اختير عام 2017 كشخصية العام بوصفه صانعا للصحافة اليومية، خاصة أنه قضى 60 عامًا في مؤسسة أخبار اليوم.

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