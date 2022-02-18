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محافظ أسوان: تعاون مع البنك الزراعي لإحلال سيارات الكبود بالميكروباص

07:03 م الجمعة 18 فبراير 2022
محافظ أسوان: تعاون مع البنك الزراعي لإحلال سيارات الكبود بالميكروباص

استعرض اللواء أشرف عطية محافظ أسوان

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كتب- نشأت علي:

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وجود تعاون متواصل بين المحافظة والبنك الزراعي المصري، لافتًا إلى أهمية مشروع إحلال سيارات الكبود بالمحافظة بسيارات ميكروباص جديدة لتفريغ المدينة من المظاهر غير الحضارية استكمالًا للجهود المتواصلة التي تقوم بها المحافظة لإضفاء الشكل الجمالي لعاصمة الشباب الإفريقي بما يليق بمكانتها السياحية والعالمية.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم، في مؤتمر البنك الزراعي المصري لإعلان مبادرة "باب رزق" ضمن جزمة المبادرات الخاصة بالشمول المالي، في حضور رئيس البنك الزراعي وفد أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس النواب الذي يزور المحافظة حاليًا برئاسة النائب هشام الحصري.

وقال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري: "ايدينا مع بعض منخليش ولا عربية كبود في محافظة أسوان، ولو هفتح التمويل لمليار جنيه معنديش مشكلة المهم تستعيد المحافظة رونقها ومكانتها العريقة".

وفي ذات الصدد، قال عطية، إن محافظة أسوان أفضل مشتى على مستوى العالم، وأن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، الذي يزور المحافظة حاليا، منبهر بها وبجمال الطبيعة الخلابة والمناظر الطبيعية الساحرة.

أشرف عطية أسوان البنك الزراعي الميكروباص

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