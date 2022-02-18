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السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون مع بلغاريا في شتى المجالات

04:20 م الجمعة 18 فبراير 2022
السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون مع بلغاريا في شتى المجالات

الرئيس السيسي ورئيس وزراء بلغاريا

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كتب - محمود مصطفى:

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الجمعة، كيريل بيتكوف، رئيس وزراء بلغاريا، على هامش زيارته للعاصمة البلجيكية بروكسل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي أعرب عن ترحيبه بلقاء رئيس الوزراء البلغاري، موجهاً التهنئة له على توليه مهام منصبه في شهر ديسمبر الماضي، ومؤكداً متانة العلاقات التي تجمع بين البلدين الصديقين، وحرص مصر على تعزيز أوجه التعاون الثنائي في شتى المجالات، خاصةً على صعيد التبادل التجاري والسياحة والصناعة والزراعة، وذلك لترتقى إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين ثنائياً وكذا في إطار الاتحاد الأوروبي.

من جانبه أكد رئيس الوزراء البلغاري سعادته بلقاء الرئيس السيسي، مؤكداً حرص بلاده على تطوير وتعزيز علاقاتها مع مصر، لاسيما مع ما تمثله كركيزة محورية لاستقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط، فضلاً عن تطلعها لمواصلة التنسيق والتشاور مع مصر من خلال اللجان المشتركة لتطوير مظاهر التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين بما يساهم في تحقيق مصالحهما.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصةً على صعيد التعاون في مجالات الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى الصعيد الاقتصادي في ظل كون مصر تعد أكبر شريك تجاري لبلغاريا في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، فضلاً عن الجهود المصرية لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والفرص التي توفرها المشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها، خاصةً محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.

الرئيس السيسي رئيس وزراء بلغاريا كيريل بيتكوف

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