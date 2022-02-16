ضبط آلاف من الأقراص المخدرة مع راكبتين بمطار برج العرب

كتب - محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار برج العرب الدولي، بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات، محاولة تهريب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة والأدوية البشرية، أخفتها راكبتين مصريتين داخل حقائبهما فور وصولهما من تركيا عبر دبي، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما.

وردت معلومات اشتباه من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإسكندرية، وإدارة جمارك مطار برج العرب عن اعتزام راكبتين مصريتين قادمتين من دبي على طائرة فلاي دبي، رحلة رقم FZ 173 من اسطنبول، تهريب كمية من الأقراص المخدرة ضمن الأمتعة الشخصية الخاصة بهما، وتم تمرير حقائبهما على جهاز الفحص بالأشعة، بمعرفة إسلام أحمد رئيس قسم الفحص بالأشعة، تحت إشراف شريف حسن علي مدير الإدارة، وأفادوا بملاحظة وجود أجسام غريبة بكثافات مختلفة، وعقب صدور إذن النيابة، قام وليد عبد الرحمن مدير إدارة الجمرك بالإنابة بتشكيل لجنة من خالد عبد العزيز وعاصم فتحي مأموري الحركة، وصبحي محمود بإدارة المكافحة وجهاد جلال بالأمن الجمركي وكريم صبحى رئيس الوردية لتفتيش حقائبهما، وتبين وجود 9 كيلو جرام من أقراص "الكيبتاجون" المخدرة، و 1929 شريط أقراص "ترامادول" المخدر، و 12 برطمان بها 10 كيلو جرام من أقراص "الإكستازى" المخدرة، و1275 شريط أدوية بشرية مخبأة داخل أكياس "لب" و"مولتو" مغلفة بتغليف المصنع مع الراكبة الأولى.

وعثر مع الراكبة الثانية على 1590 شريط "تراماد" المخدر، وكيس به كمية كبيرة من أقراص "الكيبتاجون" المخدرة، و 6 برطمان أقراص دواء زرقاء اللون، و247 علبة أدوية بشرية مخبأة بنفس الطريقة داخل أكياس "لب" و"مولتو" مغلفة بتغليف المصنع مع الراكبة الثانية، وبلغ إجمالي قيمة التعويضات المستحقة للمحضرين 34 مليون جنيه.

زقرر الدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية للجمارك الركاب والأسواق الحرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركي.