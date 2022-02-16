عبر الفيديو كونفرانس.. الوزير ورئيس "هاتشيسون" يبحثان تفعيل مذكرة بشأن حاويات ميناءي الدخيلة والسخنة

كتب- أحمد السعداوي:

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأربعاء، اجتماعاً عبر الفيديو كونفرانس، مع إيريك إيبي، رئيس شركة "هاتشيسون"، وحضر الاجتماع بمقر وزارة النقل كليمينس شانج، المدير التنفيذي لشركة "هاتشسون" لأوروبا ومصر، وممثلو الشركة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجيستات، وفي إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين كل من وزارة النقل وشركة "هاتشيسون بورتس ديفلوبمنت ليمتد" الصينية، بتاريخ ١٠ نوفمبر 2021 على هامش مؤتمر TRANSMEA2021 بشأن التعاون المشترك في مجال إدارة وتشغيل محطتي الحاويات بكل من رصيف 100 في ميناء الدخيلة وميناء السخنة.

وتناول الاجتماع متابعة المناقشات والمفاوضات والاتفاق على الشروط والأحكام الرئيسية والضوابط الحاكمة لشكل الشراكة بين الجانبين؛ للوصول إلى اتفاقية التزام لبناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطتي الحاويات المشار إليهما أعلاه بعد انتهاء فترة الامتياز، وتم الاتفاق على الإطار العام لشكل التعاون والخطوات التنفيذية خلال الفترة المقبلة.

وأكد وزير النقل، خلال الاجتماع، أهمية هذه الشراكة والخطوات التنفيذية المتسارعة للوصول لتوقيع العقد النهائي بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن كل الموانئ المصرية بما تشمله من بنية تحتية يتم تطويرها وتحديثها وفقًا لأحدث النظم العالمية، وأن مشروع إنشاء رصيف 100 يأتي في إطار تنفيذ وزارة النقل خطة تطوير ميناء الإسكندرية الكبير وأنه سيتم إنشــاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض والحاويات على (رصيف 100) بميناء الدخيلة؛ حيث سيسهم المشروع في إضافة طاقة استيعابية جديدة للميناء لتداول الحاويات والغلال والبضائع العامة، مضيفًا أن مشروع رصيف حاويات بميناء السخنة يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية باستكمال أعمال تطوير ميناء العين السخنة، وفق أحدث النظم العالمية ليكون من أهم الموانئ المصرية المحورية في البحر الأحمر؛ لخدمة حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا.

وأشار الوزير خلال الاجتماع إلى أن هناك فرصاً استثمارية واعدة في كل المجالات في مصر؛ في السكك الحديدية والنقل البري والموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية وأنه يدعو كل المستثمرين الدوليين والمحليين إلى الاستثمار بها؛ خصوصًا أن المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد.

وأعرب إيريك إيبي عن سعادته بهذا التعاون والشراكة، مؤكدًا الحرص على الاستثمار في قطاع النقل البحري في مصر الذي يشهد تطورًا كبيرًا، منوهًا بأن الشركة فخورة بالتعاون مع وزارة النقل المصرية في مشروعَين من أهم مشروعات النقل البحري بمصر.

وأكد كليمينس شانج تطلع الشركة للوصول إلى توقيع اتفاق في أقرب وقت والذي يعد تجسيدًا لعلاقة قوية بين الجانبين في مجال النقل البحري، وأن تكون هاتين المحطتين نواة لمشروعات متكاملة تشمل ربط المحطتين بموانئ جافة ومراكز لوجستية داخل مصر باستخدام النقل متعدد الوسائط (بري- سككي)؛ خصوصًا مع الطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل في مصر، موجهًا دعوة إلى وزير النقل المصري بزيارة إحدى محطات الشركة في أوروبا؛ مثل محطة هاتسون في نوتردام.

وأوضح ممثلو الشركة أن هناك العديد من الخطوط الملاحية الدولية التي أبدت رغبتها في المشاركة في الاستثمار في مصر، وأنه جار التفاوض في هذا الشأن.