236 مهندسًا.. وزير الري يتسلم قائمة المرشحين النهائية لشغل وظائف بالوزارة -صور

كتب- مصراوي:

التقى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء، الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ حيث تم تسليم القائمة النهائية للمرشحين لشغل وظائف مهندسين بالوزارة لعدد ٢٣٦ مهندسًا اجتازوا بنجاح المسابقة المركزية التي نظمها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال عام ٢٠٢١.

وأكد عبد العاطي حرص الوزارة على اتباع أفضل الممارسات في اختيار المهندسين الجدد بالوزارة لتلبية احتياجات العمل في المرحلة الحالية وتحقيق المستهدفات خلال الفترة المقبلة، بشكل يتناسب مع الدور الكبير الذي تقوم به الوزارة في المرحلة الحالية؛ من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، مثل المشروع القومي لتأهيل الترع والمساقي والتحول لنظم الري الحديث ومشروعات حماية الشواطئ والحماية من أخطار السيول وتأهيل المنشآت المائية وإعادة استخدام المياه.

وتوجه عبد العاطي بالشكر إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على حسن إدارة المسابقة، مشيداً بمنظومة التقييم الإلكترونية التي استخدمها الجهاز في اختيار أفضل العناصر المتقدمة التي تتمتع بالكفاءة والانضباط، مضيفاً أنه تم الإعلان مؤخراً عن مسابقة جديدة لشغل وظائف مهندسين بالوزارة لعدد ٢٤٠ مهندسًا، ويتم التقديم لها خلال الفترة من ٢٠ فبراير إلى ٧ مارس ٢٠٢٢.

وأوضح الدكتور صالح الشيخ أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قام بتنفيذ إجراءات المسابقة في إطار تطبيق نص المادة ١٢ من قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ، حيث تم الإعلان عن المسابقة قبل فتح باب التقدم لها بـ١٥ يومًا لإعطاء الفرصة للراغبين في التقدم للمسابقة لتجهيز المستندات المطلوبة، وتم فتح باب التقدم للمسابقة خلال الفترة من ١٥ يوليو حتى ٥ أغسطس ٢٠٢١ أونلاين، على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز لتسهيل إجراءات تقديم المستندات، وأسفرت أعمال التقييم التي نفذها الجهاز بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع له عن تأهل (٢٦٦) متقدمًا للتصفيات النهائية؛ وهي الامتحان الشفوي العلني (المقابلة)، حيث قامت اللجنة المشكلة وفقاً لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ والمشرفة على المسابقة، بالتقييم الشفوي العلني بقاعة المؤتمرات الكبرى بمركز الإدارة العامة بالجهاز بحضور (٢٤٢) مرشحًا لشغل وظائف مهندسين بالمجموعة النوعية لوظائف الهندسة لتخصصات "مدني وميكانيكا وكهرباء واتصالات وحاسب آلي" بالمستوى الوظيفي الثالث "ج" بوزارة الموارد المائية والري.

جدير بالذكر أن المادة ١٢ من قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ تنص على أن يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمناً البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وفي جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة، ويكون التعيين في تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين حسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وعند التساوي يقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى في ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلاً، فالأقدم في التخرج، فالأكبر سنًّا. اضغط هنا