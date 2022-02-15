ضبط 59 سبيكة ذهبية مع راكبة تشادية بمطار القاهرة قبل تهريبها

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب 59 سبيكة ذهبية مع راكبة تشادية، ‏حاولت تهريبها بين طيات ملابسها داخل حقائبها، لتضليل رجال الجمارك وبيعها داخل الأسواق وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية معها.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب طائرة مصر للطيران القادمة من تشاد، اشتبه أحمد الجمل مأمور اللجنة الجمركية في راكبة قادمة من تشاد، حاولت الخروج من باب اللجنة الجمركية، وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة كريم نادي، أفاد بوجود أجسام غريبة وكثافات متماثلة، وقام فتحي فوزي نائب مدير الإدارة بتشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكبة من مؤمن حسن مأمور الجمرك عمرو عبدالمنعم مدير الحركة، تبين وجود ٥٩ سبيكة معدنية صفراء اللون بوزن ٧٨٠٠ جرام، يشتبه أن تكون من الذهب مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبها.

قرر رضا أبو العزم مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.