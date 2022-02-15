"العناني" يكلف نادر الشاعر بمهام أمين عام صندوق السياحة

08:34 م الثلاثاء 15 فبراير 2022
"العناني" يكلف نادر الشاعر بمهام أمين عام صندوق السياحة

الدكتور خالد العناني وزير السياحة

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القاهرة - أ ش أ:

أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار قرارًا وزاريًا بندب نادر الشاعر من الهيئة العامة للتنمية السياحية بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للقيام بأعمال ومهام وظيفة رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وذلك لمدة عام، بجانب صدور قرار آخر بتكليفه بالقيام بأعمال ومهام أمين عام صندوق السياحة إلى جانب عمله الأصلي.

وكان نادر الشاعر يشغل منصب أمين عام صندوق السياحة، وتدرج بعدد من الوظائف المالية والإدارية بالوزارة، حيث عمل كمحاسب ومراجع بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وعمل مدير إدارة الحسابات والمراجعة بالهيئة العامة للتنمية السياحية، وكذلك مدير إدارة الموازنة بالقطاع المالي والإداري بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ثم عين مديرا عاما للشئون الإدارية بالهيئة العامة للتنمية السياحية.

وقد تلقى العديد من الدورات التدريبية المهمة في العديد من المجالات منها دبلوم من جامعة Cambridge لبرامج المدير المعتمد، ودورات عن كل من عرض وتحليل التقارير المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية من A. S. T، وعن المحاسبة الحديثة وإدارة الأعمال، وكذلك عن مواصفات المدير العصري والقيادة الفعالة بمركز إعداد القادة.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق في أغسطس الماضي على مشروع قرار رئيس الجمهورية بنقل تبعية الهيئة العامة للتنمية السياحية من وزارة السياحة والآثار إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

هذا المحتوى من

Asha
خالد العناني وزارة السياحة والآثار صندوق السياحة الهيئة العامة للتنمية السياحية

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