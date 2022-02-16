تبدأ الجمعة.. الأرصاد تكشف سبب تسمية الظاهرة الجوية المرتقبة بـ"الأخدود"

تدقيق البيانات.. توجيهات من محافظ الجيزة بالتعاون مع "الأطباء"

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، لمصراوي، سبب تسمية الظاهرة الجوية المرتقبة على مصر بـ"الأخدود"، موضحة أنها تبدأ ظهر يوم الجمعة 18 فبراير.

وقالت منار، إن تلك الظاهرة ستكون شديد البرودة على كافة الأنحاء، وتستمر حتى يوم الأحد المقبل 20 فبراير، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد، مرورا بالسواحل الشمالية والوجه البحري، والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد.

وأضافت أن هذه الظاهرة، تؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة يوم السبت، مع نشاط للرياح يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة ويؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية.

وتابعت منار: "سبب تسمية الظاهرة بـ"الأخدود" يرجع إلى أنها معروفة في اللغة العربية بهذا الاسم.. ولو رجعنا إلى تفسير هيئة الأرصاد الجوية فهي تسميها بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا باللغة الإنجليزية باسم "Trough" وترجمته هو الأخدود.

وحذرت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من تخفيف الملابس نظرًا لسوء حالة الطقس وسقوط للأمطار خلال يومي الجمعة والسبت.

ومن المتوقع، أن تشهد البلاد بداية من ظهر يوم الجمعة الموافق 18 فبراير، وحتى صباح يوم الأحد 20 فبراير، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، نتيجة تعرض البلاد لظاهرة "الأخدود العلوي" المتمثل في امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ويكون مصاحب دائما لحالات عدم الاستقرار في الطقس.

اقرأ أيضا:

أمطار متفاوتة الشدة.. الأرصاد: موجة تقلبات جوية جديدة في هذا التوقيت

"إحنا لسة في الشتاء".. الأرصاد: حالة من عدم الاستقرار بداية من هذا الموعد

​