للحد من ارتفاع الأسعار.. طلب إحاطة للحكومة لمنع استغلال زيادات البنزين والغاز

كتب- نشأت علي:

تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بطلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن خطة الرقابة على الأسواق، تزامنًا مع تحريك أسعار البنزين ومن قبله الغاز؛ لمنع استغلاله في زيادة أسعار السلع على المواطنين.

وقال النائب: تشهد السلع الاستهلاكية اليومية للمواطنين زيادة ملحوظة في الأسعار، بدأت معها شكاوى المواطنين في تزايد مستمر، على خلفية الارتفاع الكبير في أسعار بعض السلع، وسط غياب من الرقابة على الأسواق.

وأشار حسين، في طلب الإحاطة، إلى أن الأسواق تشهد أيضًا تفاوتًا ملحوظًا في الأسعار لنفس السلعة بين تاجر وآخر، الأمر الذي يسبب أعباء كبيرة على المواطنين.

وأكد النائب أن أغلب التجار استغلوا تحريك أسعار الوقود في زيادة الأسعار بنسب أعلى من المتوقع؛ وهو ما تسبب في إحجام الكثير من المواطنين عن الشراء لعدم قدرة بعضهم على تحمل الزيادة الملحوظة.

وطالب عضو مجلس النواب وزارة التموين والتجارة الداخلية بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، وتفعيل دور كل الأجهزة الرقابية والتفاعل مع شكاوى المواطنين في هذا الشأن.