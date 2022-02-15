الجيزة: إزالة 5 حالات بناء مخالف بأبو النمرس والعياط - صور وفيديو

كتب- يوسف عفيفي:

قالت محافظة الجيزة، إنها تواصل أعمال المتابعة والرصد لحالات البناء المخالف مع إزالتها في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بعدم السماح بالبناء المخالف ومواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

وأوضحت المحافظة، أن مركز ومدينة أبو النمرس، أزال 3 حالات بناء مخالف، شملت إزالة اعمال بناء دور مخالف بدون ترخيص على مساحة حوالي 120 متر تقريبا بناحية عزبة جحا شبرامنت، بالإضافة إلى إزالة طابق مخالف بعقار بشارع مسجد الملك عرب سراب شبرامنت وإزالة دور مخالف بعقار بشارع هيثم بمنطقة معهد الفتيات بمتابعة من اللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة أبو النمرس.

كما أزالت محافظة الجيزة، عدد ٢2 حالة تعد بالبناء على أراضي زراعية على مساحة ٣٥٠م بمدينة العياط، وتمت الإزالة بالكامل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بمتابعة من محمود فؤاد رئيس مركز ومدينة العياط.