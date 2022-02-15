"التموين": تغطية 55% من المحافظات بالمشروعات التجارية والمناطق اللوجستية

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن ما طرحه جهاز تنمية التجارة الداخلية من فرص استثمارية حقيقية على مدار السنوات الثلاث الماضية، وجار تنفيذها على أرض الواقع، يبلغ 18 مشروعاً في 11 محافظة باستثمارات تقرب من 50 مليار جنيه.

وأضاف عشماوي: وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة، فضلاً عن مستودعات استراتيجية لزيادة المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية إلى 8 و9 أشهر.

وتابع مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بأنه مع طرح الفرص الاستثمارية الجديدة سيصل عدد المشروعات إلى 28 مشروعاً في 15 محافظة، بما يغطي ما يقرب من 55% من محافظات الجمهورية حتى الآن، وأن هذه المشروعات تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار وكذا كثيفة العمالة وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات، كما أنها ترتقي بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك، وتثري ثقافة التسوق والتبضع بتلك المحافظات، فضلاً عن تغيير الثقافة التجارية في تقديم الخدمة والحصول على قيمة اقتصادية مضافة.

جاء ذلك خلال إطلاق وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، النسخة الأولى من المنتدى الأول للاستثمار والتجارة "استثمر"، بحضور الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور وأيمن عبد المنعم محافظ الدقهلية، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية؛ للإعلان عن أهم الفرص الاستثمارية الجديدة في أنشطة التجارة الداخلية على مستوى المحافظات، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية برفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية، وتوجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة في مصر.