جبالي يحضر جانباً من الجلسة العامة لمجلس النواب البحريني

كتب- نشأت علي:

توجه المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب، والوفد البرلماني المرافق له، اليوم الثلاثاء، إلى مقر مجلس النواب البحريني لحضور جانب من الجلسة العامة للمجلس، في إطار زيارته الرسمية إلى مملكة البحرين.

وألقت فوزية بنت عبد الله زينل، رئيسة مجلس النواب، كلمة خلال الجلسة العامة، رحبت فيها بالوفد البرلماني المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.

وأعربت زينل عن بالغ اعتزازها وتقديرها بتلك الزيارة التي تأتي تعزيزاً للعلاقات الأخوية والثنائية الوطيدة، وتفعيلاً لدور الدبلوماسية البرلمانية المشتركة وتبادل الخبرات بين مجلسي النواب المصري والبحريني؛ للاطلاع على إنجازات مسيرة التنمية الشاملة للبلدين الشقيقين، مُشيدةً بمستوى الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات البرلمانية المصرية- البحرينية، والذي تعكسه الزيارات البرلمانية المتبادلة.